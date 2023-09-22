Черноморский флот РФ будет нарезаться по принципу салями — Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов предположил два варианта будущего для Черноморского Флота РФ: самоликвидация добровольная или принудительная. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



«Лучший и безопасный выход для сохранения целостности имущественно-хозяйственного комплекса города Ахтиар (старое название – Севастополь) и близлежащих территорий — добровольное затопление», — отметил Алексей Данилов.



По словам секретаря СНБО, россиянам не впервые топить свой флот, добавив, что славные военные рефлексии оккупантов по уничтожению собственного флота при приближении противника должны иметь тяготость во времени и традицию преемственности.



«В другом варианте — ЧФ РФ будет нарезаться по принципу салями: процесс болезненный, но ВСУ наносят высокоточные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры», — написал секретарь СНБО.



Ранее командующий Воздушными силами Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов за атаку по Севастополю. Напомним, сегодня 22 сентября, по штабу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе нанесли ракетный удар.





