Влада окупованого Севастополя запровадила три види сигналів тривог

Призначений РФ «голова» міста Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що при отриманні інформації від військових він даватиме команду на запуск сигналу. Про це інформує видання Крим.Реалії.



Їх буде три види: одночасний запуск сирени, гучномовці та повідомлення на федеральних телеканалах РФ; публікація про тривогу в Telegram-каналі Развожаєва; запуск сигналу по регіональному радіо на частоті 102,0 FM та 90,8 FM, а також місцевим проросійським телеканалам.



Развожаєв додав, що в момент отримання сигналу у мешканців міста буде від 30 до 50 хвилин, щоб «виконати всі дії щодо забезпечення особистої безпеки».



Нагадаємо, атаку на штаб Чорноморського флоту РФ разом із Повітряними силами України готували Сили спеціальних операцій, давши назву спецоперації «Крабова пастка», а секретар РНБО Олексій Данілов попередив, що ЧФ РФ нарізатиметься за принципом салямі.