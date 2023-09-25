В Крым летят ракеты: слышно тревогу и работу ПВО

Воздушная тревога объявлена во временно оккупированном Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Также временно закрыт для автотранспорта Крымский мост, морской и наземный общественный транспорт Севастополя прекратил движение.



По данным местных пабликов, в Севастополе слышна работа российского ПВО, а в Инкермане в свою очередь слышны взрывы.



Напомним, командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов погиб в результате ракетного удара по штабу в Севастополе 22 сентября, сообщают Силы специальных операций ВСУ.