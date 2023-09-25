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Командующий ЧФ РФ погиб при ракетном ударе по штабу — ССО Украины

25 сентября 2023, 14:07

Командующий ЧФ РФ погиб при ракетном ударе по штабу — ССО Украины

Виктор Соколов. Минобороны РФ Виктор Соколов. Минобороны РФ

Командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов погиб в результате ракетного удара по штабу в Севастополе 22 сентября, сообщают Силы специальных операций ВСУ.

Всего, по данным ведомства, в результате удара по штабу ЧФ РФ погибли 34 офицера, еще 105 военных были ранены. Здание штаба не подлежит восстановлению.

Минобороны РФ сначала объявило погибшим, а затем пропавшим без вести лишь одного военнослужащего после удара по штабу Черноморского флота.

Также в ССО добавили, что в результате уничтожения боевого десантного корабля «Минск» безвозвратные потери составили 62 российских военнослужащих. По данным ведомства, «Минск» должен был на следующий день выйти на боевое дежурство, личный состав присутствовал на корабле.

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