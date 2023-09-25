Виктор Соколов. Минобороны РФ

Командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов погиб в результате ракетного удара по штабу в Севастополе 22 сентября, сообщают Силы специальных операций ВСУ.



Всего, по данным ведомства, в результате удара по штабу ЧФ РФ погибли 34 офицера, еще 105 военных были ранены. Здание штаба не подлежит восстановлению.



Минобороны РФ сначала объявило погибшим, а затем пропавшим без вести лишь одного военнослужащего после удара по штабу Черноморского флота.



Также в ССО добавили, что в результате уничтожения боевого десантного корабля «Минск» безвозвратные потери составили 62 российских военнослужащих. По данным ведомства, «Минск» должен был на следующий день выйти на боевое дежурство, личный состав присутствовал на корабле.