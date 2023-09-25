У Крим летять ракети: чути тривогу та роботу ППО

Повітряна тривога оголошена у тимчасово окупованому Севастополі. Про це повідомив так званий губернатор Михайло Развожаєв.

Також тимчасово закрито для автотранспорту Кримський міст, морський та наземний громадський транспорт Севастополя припинив рух.



За даними місцевих пабліків, у Севастополі чути роботу російського ППО, а в Інкермані своєю чергою чути вибухи.



Нагадаємо, командувач Чорноморського флоту РФ Віктор Соколов загинув внаслідок ракетного удару по штабу в Севастополі 22 вересня, повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ.