В России отрицают гибель командующего Черноморским флотом

Минобороны России распространило снимки заседания коллегии, в которой, как утверждается, принимает участие командующий Черноморским флотом Виктор Соколов.



На фотографии видно, что Соколов якобы присутствует по видеоосвязи.

Кроме этого, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопросы о гибели командующего Черноморским флотом заявил, что об этом «от Минобороны не было никакой информации».



В ССО Украины заявили о гибели командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова в результате ракетного удара по штабу в Севастополе 22 сентября. Всего в результате удара по штабу ЧФ РФ погибли 34 офицера, еще 105 военных были ранены. Здание не подлежит восстановлению.