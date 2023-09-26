У Росії заперечують загибель командувача Чорноморського флоту

Міноборони Росії поширило знімки засідання колегії, у якій, як стверджується, бере участь командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов.



На фотографії видно, що Соколов нібито присутній по відеозв'язку.

Крім цього, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков на питання щодо загибелі командувача Чорноморського флоту заявив, що про це «від Міноборони не було жодної інформації».



У СЗГ України заявили про загибель командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова внаслідок ракетного удару по штабу в Севастополі 22 вересня. Усього в результаті удару по штабу ЧФ РФ загинули 34 офіцери, ще 105 військових було поранено. Будівля не підлягає відновленню.