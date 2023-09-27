Cилы обороны продолжают наступательную операцию по оси Мелитополя

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию по оси Мелитополя и наступательные (штурмовые) операции по оси Бахмут, нанося оккупационным силам потери в живой силе и технике, истощая врага по всей линии фронта. Об этом сообщили в Генштабе.



В то же время, оперативно-стратегическая группировка «Таврия», ось Авдеевка: украинские силы обороны отразили атаки противника в районе населенного пункта Северное (Донецкая область).



По Оси Марьинки: противник провел неудачные наступательные действия в районе Марьинки (Донецкая область), где в течение суток 26 сентября предпринял 13 неудачных попыток выгнать украинские войска с позиций.



Шахтерская ось: украинские защитники продолжают удерживать строй и защищать нашу землю от оккупантов, а на Запорожской оси: украинские воины отразили атаку в районе южнее Новодаровки.



Ранее заместитель начальника «Главного управления Росгвардии по ДНР» и командир батальона «Восток» Александр Ходаковский вчера, 26 сентября, попал под обстрел в оккупированном Донецке.