Сили оборони продовжують наступальну операцію по осі Мелітополя

Сили оборони України продовжують наступальну операцію по осі Мелітополя та наступальні (штурмові) операції по осі Бахмут, завдаючи окупаційним силам втрати у живій силі та техніці, виснажуючи ворога по всій лінії фронту. Про це повідомили у Генштабі.



Водночас оперативно-стратегічне угруповання «Таврія», вісь Авдіївка: українські сили оборони відбили атаки противника в районі населеного пункту Сєверне (Донецька область).



По Осі Мар'їнки: противник провів невдалі наступальні дії в районі Мар'їнки (Донецька область), де протягом доби 26 вересня зробив 13 невдалих спроб вигнати українські війська з позицій.



Шахтарське вісь: українські захисники продовжують утримувати стрій і захищати нашу землю від окупантів, а на Запорізькій осі: українські воїни відбили атаку в районі на південь від Новодарівки.



Раніше заступник начальника «Головного управління Росгвардії з ДНР» та командир батальйону «Схід» Олександр Ходаковський вчора, 26 вересня, потрапив під обстріл в окупованому Донецьку.