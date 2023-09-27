Оккупанты в Донецкой области за сутки ранили одного гражданского — ОВА

Оккупанты ранили одного гражданского. Фото: Донецкая ОВА

Российская армия за минувшие сутки, 26 сентября, обстреляла Донецкую область. В результате атаки один гражданский получил ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой ОВА.



«За 25 сентября россияне ранили 1 жителя Донецкой области — в Орловке. Общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны указано без учета Мариуполя и Волновахи», — говорится в сообщении.



Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1722 людей, еще 4173 жителя получили ранения.



Напомним, в Донецкой области произошло смертельное ДТП.