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Оккупанты в Донецкой области за сутки ранили одного гражданского — ОВА

27 сентября 2023, 08:20

Оккупанты в Донецкой области за сутки ранили одного гражданского — ОВА

Оккупанты ранили одного гражданского. Фото: Донецкая ОВА Оккупанты ранили одного гражданского. Фото: Донецкая ОВА

Российская армия за минувшие сутки, 26 сентября, обстреляла Донецкую область. В результате атаки один гражданский получил ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой ОВА.

«За 25 сентября россияне ранили 1 жителя Донецкой области — в Орловке. Общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны указано без учета Мариуполя и Волновахи», — говорится в сообщении.

Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1722 людей, еще 4173 жителя получили ранения. 

Напомним, в Донецкой области произошло смертельное ДТП. 

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