Окупанти на Донеччині за добу поранили одного цивільного — ОВА

Окупанти поранили одного цивільного. Фото: Донецька ОВА

Російська армія минулої доби, 26 вересня, обстріляла Донецьку область. Внаслідок атаки один цивільний отримав поранення. Про це повідомили у пресслужбі Донецької ОВА.



«За 25 вересня росіяни поранили 1 мешканця Донецької області – в Орлівці. Загальна кількість жертв в області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи», — йдеться у повідомленні.



Всього з початку повномасштабної війни на Донеччині через російську агресію загинули 1722 людей, ще 4173 людини отримали поранення.



Нагадаємо, на Донеччині сталася смертельна ДТП.