ДТП в Донецкой области: трое погибших, один травмирован

В Донецкой области произошло ДТП. Фото: полиция

Вчера, 25 сентября, на автодороге Доброполье-Покровск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого три человека погибли, один гражданский травмирован. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой области.



Отмечается, что водитель автомобиля «ГАЗ» столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Vito, который от удара перевернулся. Из четырех человек, находившихся в микроавтобусе, выжила одна пассажирка.

Предварительно установлено, что водитель фургона, поворачивая налево, врезался в микроавтобус, который начал выполнять маневр обгона.



«От полученных травм 65-летний водитель мерседеса и две пассажирки в возрасте 37 и 39 лет скончались в больнице. Еще одна женщина лечится амбулаторно», — говорится в сообщении.

Сам водитель автомобиля «ГАЗ-330232» не пострадал.



Напомним, военное следствие, подчиненное РФ, будет расследовать дорожно-транспортное происшествие в оккупированном Донецке, которое привело к гибели журналиста Геннадия Дубового.