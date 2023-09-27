В Крыму показался командующий Черноморским флотом Виктор Соколов

Виктор Соколов. Кадр из видео

Командующий Черноморским флотом Виктор Соколов появился на публике сегодня, 27 сентября, в Доме офицеров Черноморского флота после уничтожения штаба ЧФ РФ и наградил футбольную команду «Черноморец». Об этом сообщили российские телеграм-каналы.



На вопрос об ударе по штабу ЧФ, Соколов ответил, что «ничего не случилось».



«А что у нас случилось? У нас ничего не случилось, жизнь продолжается», — заявил Виктор Соколов.

Російські ЗМІ публікують відео з живим командувачем Чорноморського флоту РФ Віктором Соколовим.



Зокрема, він прокоментував удар по штабу ЧФ у Севастополі: «У нас нічого не сталося, життя продовжується. Чорноморський флот виконує завдання». pic.twitter.com/zzv3pbc60J — Новини Донбасу (@novostidnua) September 27, 2023

Соколов наградил местную футбольную команду «Черноморец», которая завоевала третье место на турнире вооруженных сил РФ. Турнир проходил в Смоленске и завершился 16 сентября. Как утверждается, торжественное награждение команды прошло сегодня.



Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров не подтвердил и не опроверг предполагаемую смерть российского адмирала Виктора Соколова на прошлой неделе в результате украинского удара по штабу Черноморского флота 22 сентября.