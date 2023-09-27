Глава Минобороны не подтвердил и не опроверг смерть российского адмирала

Министр обороны Украины Рустем Умеров не подтверждает и не опровергает предполагаемую смерть российского адмирала Виктора Соколова на прошлой неделе в результате украинского удара по штабу Черноморского флота в оккупированном Севастополе, сообщает CNN во вторник, 26 сентября.



«Если командующий Черноморским флотом России мертв, это хорошая новость для всех», — заявил министр в интервью CNN.

В ССО Украины заявили о гибели командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова в результате ракетного удара по штабу в Севастополе 22 сентября. Всего, как утверждается, в результате удара по штабу ЧФ РФ погибли 34 офицера, еще 105 военных были ранены.



В РФ отрицают гибель командующего Черноморским флотом. 26 сентября Минобороны РФ распространило кадры заседания коллегии, в которой, как утверждается, участвовал Виктор Соколов.