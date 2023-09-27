У Криму з'явився командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов

Віктор Соколов. Кадр з Відео

Командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов з'явився на публіці сьогодні, 27 вересня, у Будинку офіцерів Чорноморського флоту після знищення штабу ЧФ РФ та нагородив футбольну команду «Чорноморець». Про це повідомили російські телеграм-канали.



На питання про удар по штабу ЧФ ракетами, Соколов зазначив, що «нічого не сталося».



«А що у нас сталося? У нас нічого не сталося, життя триває», — заявив Віктор Соколов.

Російські ЗМІ публікують відео з живим командувачем Чорноморського флоту РФ Віктором Соколовим.



Зокрема, він прокоментував удар по штабу ЧФ у Севастополі: «У нас нічого не сталося, життя продовжується. Чорноморський флот виконує завдання». pic.twitter.com/zzv3pbc60J — Новини Донбасу (@novostidnua) September 27, 2023

Соколов нагородив місцеву футбольну команду «Чорноморець», яка зайняла призове місце на турнірі збройних сил РФ. Турнір проходив у Смоленську та завершився 16 вересня. Як стверджують російські ЗМІ, урочисте нагородження команди відбулося сьогодні.



Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умеров не підтвердив і не спростував смерть російського адмірала Віктора Соколова минулого тижня внаслідок українського удару по штабу Чорноморського флоту.