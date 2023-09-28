Мінреінтеграції: за понад рік евакуації з Донеччини виїхала понад 91 тисяча людей

З Донецької області до безпечних регіонів переїхали понад 91 тисячу громадян у рамках обов'язкової евакуації з серпня 2022 року. Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.



«Вже понад рік проводиться обов'язкова евакуація населення на Донеччині. Таким чином, з серпня 2022 року до безпечних регіонів перемістилося понад 91 тисяча громадян. Серед них — понад 11,5 тисяч дітей та понад 4 тисяч маломобільних», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що обов'язкова евакуація з Донецької області здійснюється спеціальним поїздом до Житомирської області один раз за вісім днів у парні числа.



«Після прибуття евакуйовані отримують фінансову допомогу від держави у розмірі 3 000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 000 гривень – для дорослих. На Житомирщині внутрішніх переселенців розміщують у безкоштовних притулках. Їм надають гуманітарну та психологічну допомогу, а також супровід під час оформлення довідки внутрішньо переміщеної особи та виплат ВПО», — йдеться у повідомленні.



Обов'язкова евакуація з Донбасу розпочалася 2 серпня 2022 року.



У березні 2023 року Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Підставою щодо проведення обов'язкової евакуації є рішення обласних військових адміністрацій.