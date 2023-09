Генсек НАТО прибыл в столицу Украины без предупреждения

В четверг, 28 сентября, генсек НАТО Йенс Столтенберг с неанонсированным визитом прибыл в Киев, об этом сообщило UNITED24media. Он встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.



Президент Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ключевые оборонные вопросы и выразил убеждение, что только вопрос времени, когда Украина официально обретет членство в Альянсе.



«Рад приветствовать в Украине генерального секретаря НАТО, рад нашему содержательному разговору. Сегодня это уже разговор де-факто союзников и вопрос времени, когда Украина де-юре станет членом Альянса. Мы делаем все, чтобы приблизить это время. Украина уже защищает общее пространство свободы, объединяющее всех членов НАТО, и победа Украины в этой неспровоцированной и преступной войне, которую развязала Россия, гарантированно обеспечит долгосрочную безопасность и мир, и не только для нашего государства, но и для всего континента», – заявил Зеленский.



Ранее в столицу Украины с официальным визитом также прибыл министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

NATO Secretary General Jens Stoltenberg arrived in Kyiv on an unannounced visit.



He met with President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy.



RBC-Ukraine pic.twitter.com/a5ZOdNoJWD