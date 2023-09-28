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Генсек НАТО прибыл в столицу Украины без предупреждения

28 сентября 2023, 13:54

Генсек НАТО прибыл в столицу Украины без предупреждения

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский. Фото: Укринформ Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский. Фото: Укринформ

В четверг, 28 сентября, генсек НАТО Йенс Столтенберг с неанонсированным визитом прибыл в Киев, об этом сообщило UNITED24media. Он встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ключевые оборонные вопросы и выразил убеждение, что только вопрос времени, когда Украина официально обретет членство в Альянсе.

«Рад приветствовать в Украине генерального секретаря НАТО, рад нашему содержательному разговору. Сегодня это уже разговор де-факто союзников и вопрос времени, когда Украина де-юре станет членом Альянса. Мы делаем все, чтобы приблизить это время. Украина уже защищает общее пространство свободы, объединяющее всех членов НАТО, и победа Украины в этой неспровоцированной и преступной войне, которую развязала Россия, гарантированно обеспечит долгосрочную безопасность и мир, и не только для нашего государства, но и для всего континента», – заявил Зеленский.

Ранее в столицу Украины с официальным визитом также прибыл министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.


Напомним, глава НАТО Йенс Столтенберг уже высказался, что принимать решение, когда условия будут подходящими для присоединения к любым переговорам после российского вторжения, должна сама Украина.

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