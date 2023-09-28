Генсек НАТО прибыл в столицу Украины без предупреждения

В четверг, 28 сентября, генсек НАТО Йенс Столтенберг с неанонсированным визитом прибыл в Киев, об этом сообщило UNITED24media. Он встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Президент Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ключевые оборонные вопросы и выразил убеждение, что только вопрос времени, когда Украина официально обретет членство в Альянсе.
«Рад приветствовать в Украине генерального секретаря НАТО, рад нашему содержательному разговору. Сегодня это уже разговор де-факто союзников и вопрос времени, когда Украина де-юре станет членом Альянса. Мы делаем все, чтобы приблизить это время. Украина уже защищает общее пространство свободы, объединяющее всех членов НАТО, и победа Украины в этой неспровоцированной и преступной войне, которую развязала Россия, гарантированно обеспечит долгосрочную безопасность и мир, и не только для нашего государства, но и для всего континента», – заявил Зеленский.
Ранее в столицу Украины с официальным визитом также прибыл министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.
NATO Secretary General Jens Stoltenberg arrived in Kyiv on an unannounced visit.— UNITED24media (@United24media) September 28, 2023
He met with President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy.
RBC-Ukraine pic.twitter.com/a5ZOdNoJWD
Напомним, глава НАТО Йенс Столтенберг уже высказался, что принимать решение, когда условия будут подходящими для присоединения к любым переговорам после российского вторжения, должна сама Украина.