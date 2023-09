Генсек НАТО прибув до столиці України без попередження

У четвер, 28 вересня, генсек НАТО Єнс Столтенберг із неанонсованим візитом прибув до Києва, про це повідомило UNITED24media. Він зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським.



Президент Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом ключові оборонні питання і висловив переконання, що лише питання часу, коли Україна офіційно набуде членства в Альянсі.



«Радий вітати в Україні генерального секретаря НАТО, радий нашій змістовній розмові. Сьогодні це вже розмова де-факто союзників та питання часу, коли Україна де-юре стане членом Альянсу. Ми робимо все, щоб наблизити цей час. Україна вже захищає спільний простір свободи, який об'єднує всіх членів НАТО, і перемога України в цій неспровокованій та злочинній війні, яку розв'язала Росія, гарантовано забезпечить довгострокову безпеку та мир, і не лише для нашої держави, а й для всього континенту», – заявив Зеленський .



Раніше до столиці України з офіційним візитом також прибув міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню.

He met with President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy.



