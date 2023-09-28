В Константиновке частично пропал свет после российских ударов

Из-за российской атаки Константиновки Донецкой области частично осталась без света. Об этом сообщили в пресс-службе Константиновской областной военной администрации.



Отмечается, что в результате обстрела была повреждена высоковольтная линия электросети, поэтому правобережная часть города осталась без света.



«Работники службы районных электросетей в экстренном порядке проводили работы по восстановлению линии электросети. Полностью восстановить электроснабжение не удалось. Завтра утром работы по восстановлению будут продолжены», — говорится в сообщении.



Так, сегодня Константиновка в очередной раз подверглась обстрелам со стороны российских захватчиков. Российская армия нанесла 2 авиаудара по Константиновке, по предварительным данным, использовав КАБ-100. В результате взрывов получили ранения трое мужчин в возрасте от 37 до 60 лет. У них диагностированы переломы и рваные раны. Все пострадавшие во время обстрела находились на улице.



Кроме того, повреждены торговый объект, многоэтажные жилые дома, частные домовладения и корпуса учебного заведения.



Напомним, в Донецкой области из-за обстрела были обесточены жители города Торецк и две шахты.