Атака на Костянтинівку: частина міста поки що залишається без світла

У Костянтинівці Донецької області поки що не відновлено електропостачання. Комунальники ремонтують електромережі, які були пошкоджені через російські обстріли. Про це передає Суспільне.



Начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Олексій Рослов підтвердив, що мешканці правобережного району залишилися вчора без світла.



«Ми не маємо розуміння, від якого саме обстрілу сталося це, але електромережі пошкоджено. Вчора працювали працівники високовольтних ліній, вони виконали частину, але впоратися до вечора не змогли. Зранку продовжили роботи. Обіцяють до обіду зробити лінії та дати світло», — сказав Рослов.



Нагадаємо, 28 вересня Костянтинівка вкотре зазнала обстрілів з боку російських загарбників. Російська армія завдала 2 авіаударів по Костянтинівці, за попередніми даними, використавши КАБ-100. Внаслідок вибухів отримали поранення троє чоловіків віком від 37 до 60 років.