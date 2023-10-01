Оккупанты не будут обслуживать жителей Луганщины в больницах без паспорта РФ — Лысогор

На временно оккупированных территориях Луганской области планируют ввести с 2024 года в медицинских учреждениях обслуживание местного населения только по страховому полису, который можно получить лишь при наличии паспорта РФ. Об этом сказал глава Луганской ОВА Артем Лысогор.



По его словам, в медучреждениях на оккупированной части Луганщины украинцы без паспорта РФ будут обслуживаться как «иностранцы».



«С 2024 года оккупанты планируют обслуживать в больницах так называемой «ЛНР» местное население, которое не имеет полиса медицинского страхования, как иностранных граждан», — отметил он.



Лысогор объяснил, что жители будут лишены возможности получать любые медицинские услуги, кроме экстренной помощи. Так, получить полис можно только при наличии паспорта Российской Федерации.



Напомним, российские оккупанты угрожают ученикам школ от 14 лет не выдавать аттестаты, если они не получат паспорт России.