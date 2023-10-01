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Окупанти не обслуговуватимуть мешканців Луганщини у лікарнях без паспорта РФ — Лисогор

01 жовтня 2023, 09:59

Окупанти не обслуговуватимуть мешканців Луганщини у лікарнях без паспорта РФ — Лисогор

На тимчасово окупованих територіях Луганської області планують запровадити з 2024 року в медичних установах обслуговування місцевого населення лише за страховим полісом, який можна отримати лише за наявності паспорта РФ. Про це сказав голова Луганської ОВ Артем Лисогор.

За його словами, у медзакладах на окупованій частині Луганщини українці без паспорта РФ обслуговуватимуться як «іноземці».

«З 2024 року окупанти планують обслуговувати у лікарнях так званої ЛНР місцеве населення, яке не має поліса медичного страхування, як іноземних громадян», — зазначив він.

Лисогор пояснив, що мешканці будуть позбавлені можливості отримувати будь-які медичні послуги, крім екстреної допомоги. Так, отримати поліс можна лише за наявності паспорта Російської Федерації.

Нагадаємо, російські окупанти погрожують учням шкіл від 14 років не видавати атестати, якщо вони не отримають паспорту Росії.

ТЕГИ

Люди
Артем Лисогор
Місця
Луганська область
Події
Війна примусова паспортизація

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