В Киеве стартует историческая встреча глав МИД: впервые ее проведут за пределами ЕС

В Киеве начинается встреча министров иностранных дел стран Европейского Союза, которая обычно проходит в Брюсселе. Об этом в своем Twitter написал Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.



«Мы созываем историческую встречу министров иностранных дел ЕС здесь, в Украине, стране-кандидате и будущем члене ЕС. Мы здесь, чтобы выразить нашу солидарность и поддержку украинскому народу», — отметил Боррель.

We are convening a historic meeting of EU Foreign Ministers here in Ukraine, candidate country and future member of the EU.



We are here to express our solidarity and support to the Ukrainian people.https://t.co/zcv6agCcIy