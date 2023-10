У Києві стартує історична зустріч глав МЗС: вперше її проведуть за межами ЄС

У Києві розпочинається зустріч міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу, яка зазвичай проходить у Брюсселі. Про це у своєму Twitter написав Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.



«Ми скликаємо історичну зустріч міністрів закордонних справ ЄС тут, в Україні, країні-кандидаті та майбутньому члені ЄС. Ми тут, щоби висловити нашу солідарність та підтримку українському народу», — зазначив Боррель.

