Донецкая область подверглась обстрелам из танков и Градов россиян

Обстрел россиянами городов в Донецкой области. Фото: Донецкая ОВА

На Донецком направлении, Авдеевка подверглась танковым обстрелам, обстрелам из Градов и авиаракетным ударам — один человек погиб, повреждены многочисленные дома. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.



В Марьинской громаде под огнем оказалась Красногоровка. На Горловском направлении россияне сбросили управляемую авиабомбу на Константиновку — повреждены две многоэтажки и два инфраструктурных объекта.

Обстрел россиянами городов в Донецкой области. Фото: Донецкая ОВА

В Ильиновской общине ракетный удар получил Александро-Калиново — повреждена многоэтажка, четыре частных дома и четыре админздания. В Часовоярской общине повреждено пять многоэтажек, два частных дома и промышленное здание.



Повреждены также три дома в Никифоровке, Соледарской общины. В Торецке повреждены дом, нежилое сооружение и три инфраструктурных объекта.

Обстрел россиянами городов в Донецкой области. Фото: Донецкая ОВА

На Лисичанском направлении 26 обстрелам подверглась Лиманская община: в Торском один человек погиб, четыре дома повреждены; в Новом один житель ранен, повреждены два дома; в Лимане одно здание разрушено и два повреждено.



Всего за сутки россияне убили трех жителей Донбасса, ранили еще пятерых. Сегодня, 2 октября, в Херсоне огнем российских войск повреждены жилые дома, магазины, цех предприятия, детсад, гимназия, газопровод, бизнес-центр, гуманитарный штаб, церковь и станция скорой помощи.