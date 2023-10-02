Россияне обстреляли Донецкую область: трое жителей убито, пятеро ранено

За прошедшие сутки, 1 октября, россияне убили трех жителей Донбасса: в Нескучном, Авдеевке и Торском. Об этом сообщили в telegram Донецкой ОВА.



Еще пятеро человек в области за сутки получили ранения. Четверо были ранены в поселке Кондратовка, которое расположено в 100 км от Донецка, еще один человек получил ранения в Новом.

Результаты обстрелов россиянами Донецкой области за 1 октября, 2023 года. Фото: Донецкая ОВА

Общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны указано без учета Мариуполя и Волновахи. С начала полномасштабного вторжения, по официальной информации было убито 1729 человек и 4193 ранено.



Напомним, авиация Вооруженных сил Украины накрыла некоторые населенные пункты Луганской области вдоль всей линии фронта.