Донецька область зазнала обстрілів з танків і Градів росіян

Обстріл росіянами міст Донецької області. Фото: Донецька ОВА

На Донецькому напрямку Авдіївка зазнала танкових обстрілів, обстрілів з Градів та авіаракетних ударів — одна людина загинула, пошкоджено численні будинки. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



У Мар'їнській громаді під вогнем опинилася Красногорівка. На Горлівському напрямку росіяни скинули керовану авіабомбу на Костянтинівку — пошкоджено дві багатоповерхівки та два інфраструктурні об'єкти.

Обстріл росіянами міст Донецької області. Фото: Донецька ОВА

В Іллінівській громаді ракетного удару зазнало Олександро-Калинове — пошкоджено багатоповерхівку, чотири приватні будинки та чотири адмінбудинки. У Часовоярській громаді пошкоджено п'ять багатоповерхівок, два приватні будинки та промислову будівлю.



Пошкоджено також три будинки у Никифорівці, Соледарській громаді. У Торецьку пошкоджено будинок, нежитлову споруду та три інфраструктурні об'єкти.

Обстріл росіянами міст Донецької області. Фото: Донецька ОВА

На Лисичанському напрямку 26 обстрілів зазнала Лиманська громада: у Торському одна людина загинула, чотири будинки пошкоджено; у Новому одного мешканця поранено, пошкоджено два будинки; у Лимані одна будівля зруйнована і дві пошкоджені.



Загалом за добу росіяни вбили трьох мешканців Донбасу, поранили ще п'ятьох. Сьогодні, 2 жовтня, у Херсоні вогнем російських військ пошкоджено житлові будинки, магазини, цех підприємства, дитсадок, гімназію, газопровід, бізнес-центр, гуманітарний штаб, церкву та станцію швидкої допомоги.