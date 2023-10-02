Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Донецька область зазнала обстрілів з танків і Градів росіян

02 жовтня 2023, 12:16

Донецька область зазнала обстрілів з танків і Градів росіян

Обстріл росіянами міст Донецької області. Фото: Донецька ОВА Обстріл росіянами міст Донецької області. Фото: Донецька ОВА

На Донецькому напрямку Авдіївка зазнала танкових обстрілів, обстрілів з Градів та авіаракетних ударів — одна людина загинула, пошкоджено численні будинки. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

У Мар'їнській громаді під вогнем опинилася Красногорівка. На Горлівському напрямку росіяни скинули керовану авіабомбу на Костянтинівку — пошкоджено дві багатоповерхівки та два інфраструктурні об'єкти.

Обстріл росіянами міст Донецької області. Фото: Донецька ОВА

В Іллінівській громаді ракетного удару зазнало Олександро-Калинове — пошкоджено багатоповерхівку, чотири приватні будинки та чотири адмінбудинки. У Часовоярській громаді пошкоджено п'ять багатоповерхівок, два приватні будинки та промислову будівлю.

Пошкоджено також три будинки у Никифорівці, Соледарській громаді. У Торецьку пошкоджено будинок, нежитлову споруду та три інфраструктурні об'єкти.

Обстріл росіянами міст Донецької області. Фото: Донецька ОВА

На Лисичанському напрямку 26 обстрілів зазнала Лиманська громада: у Торському одна людина загинула, чотири будинки пошкоджено; у Новому одного мешканця поранено, пошкоджено два будинки; у Лимані одна будівля зруйнована і дві пошкоджені.

Загалом за добу росіяни вбили трьох мешканців Донбасу, поранили ще п'ятьох. Сьогодні, 2 жовтня, у Херсоні вогнем російських військ пошкоджено житлові будинки, магазини, цех підприємства, дитсадок, гімназію, газопровід, бізнес-центр, гуманітарний штаб, церкву та станцію швидкої допомоги.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:53
Щонайменше п'ять ударів С-300 завдали війська РФ під Харковом
10:33
США продовжать надавати допомогу Україні — Байден
09:25
Російські військові купують і вживають наркотики просто на фронті — ЗМІ
23:00
Донецьк, Луганськ та не тільки: Головні події 1 жовтня
14:05
У Маріуполі окупанти знищили останній довоєнний мурал із важливим посилом
13:17
25-а армія РФ розташувалася поблизу Кремінної і збільшила особовий склад до 17 тисяч чоловік — Євлаш
11:43
«Шахеди» атакували Лиман: є інформація про загиблих та поранених
09:59
Окупанти не обслуговуватимуть мешканців Луганщини у лікарнях без паспорта РФ — Лисогор
09:33
Росіяни за добу поранили трьох цивільних на Донеччині
09:23
На окупованій Луганщині стартував осінній призов: в ОВА розповіли деталі
08:33
Росіяни б'ють із літаків по Луганщині вздовж усієї лінії фронту. Під ударами Білогорівка та Невське
00:15
Донецьк, Луганськ та не тільки: Головні події 29 вересня
22:51
Росія святкує «день анексії» українських територій ►
22:00
«Мер» Горлівки та інші «чиновники ДНР» потрапили під обстріл під час вечірки
17:12
У «ЛНР» заявили про чотирьох постраждалих за тиждень від обстрілу
16:34
Росія не збирається відновлювати низку захоплених міст. Серед них Попасна
15:16
РФ має проблеми з комплектацією «адміністрацій» на захоплених територіях України — ЦНС
14:08
У Бердянську стався сильний вибух, його чули у багатьох районах міста
13:32
«Суд ДНР» засудив українського військового до 28 років колонії
10:46
Окупанти готують до мобілізації 17-річних хлопців — Лисогор
усі новини
13:37
Полоненим військовослужбовцям продовжать виплачувати зарплати
13:00
Громадянину Росії повідомлено про підозру: фінансував бойовиків «ДНР» із доходів, отриманих в Україні
12:42
Турецька компанія Baykar Makina планує виробляти ударні дрони в Україні.
12:25
У Херсоні та області внаслідок російських обстрілів є тяжко поранені
12:16
Донецька область зазнала обстрілів з танків і Градів росіян
11:26
МВФ уперше за три роки відвідав Україну: обговорили чотирирічну програму на суму 15,6 млрд доларів
11:09
Болгарія закриває в'їзд для автомобілів із російськими номерами
10:58
Франція страхуватиме від воєнних ризиків свої компанії в Україні
10:53
Щонайменше п'ять ударів С-300 завдали війська РФ під Харковом
10:47
У Києві стартує історична зустріч глав МЗС: вперше її проведуть за межами ЄС
10:33
США продовжать надавати допомогу Україні — Байден
10:26
Ситуація на південь від Роботино в Запорізькій області складна і нестабільна — ISW
10:08
У Києві затримали агента ФСБ
09:49
Ударні дрони атакували російський авіазавод
09:40
Ударні безпілотники домінуватимуть в атаках Росії на Україну — Ігнат
09:25
Російські військові купують і вживають наркотики просто на фронті — ЗМІ
08:55
Український зерновий коридор може приймати вісім суден на день
08:40
Сили оборони знищили чотири ударні БПЛА
08:02
Росіяни обстріляли Донецьку область: троє мешканців убито, п'ятеро поранено
23:00
Донецьк, Луганськ та не тільки: Головні події 1 жовтня
усі новини
ВІДЕО
Росія святкує «день анексії» українських територій ► Росія святкує «день анексії» українських територій ►
29 вересня, 22:51
Наслідки обстрілу у селищі Корсунь під Єнакієвим. Фото: Олександр Дрозденко «Мер» Горлівки та інші «чиновники ДНР» потрапили під обстріл під час вечірки
29 вересня, 22:00
Бізнес на смерті російською мовою: хто фінансує війну в РФ ► Бізнес на смерті російською мовою: хто фінансує війну в РФ ►
29 вересня, 13:15
Віктор Соколов. Кадр з Відео У Криму з'явився командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов
27 вересня, 12:03
Ходаковський потрапив під обстріл. Фото: Московський комсомолець Бойовик «ДНР» Ходаковський потрапив під обстріл у Донецьку
26 вересня, 21:46
Склад боєприпасів російських сил горить у Сорокиному на Луганщині Склад боєприпасів російських сил горить у Сорокиному на Луганщині
25 вересня, 10:59

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама