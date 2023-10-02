В Херсоне и области в результате российских обстрелов есть тяжелораненые

Последствия обстрела в Херсоне. Фото: МВД

В Херсоне огнем российских войск повреждены жилые дома, магазины, цех предприятия, детсад, гимназия, газопровод, бизнес-центр, гуманитарный штаб, церковь и станция скорой помощи. Об этом сообщает телеграм-канал Херсонской ОВА.



В результате ночных ударов по городу пострадала семья. В больницу доставили двух сестер, 12 и 13 лет. В сообщении указывается, что у старшей сестры – ранение живота средней степени тяжести, у младшей – острая реакция на стресс. Их 39-летней матери медпомощь оказали на месте.

Утром россияне обстреляли Золотую Балку. Там ранения получила 59-летняя местная жительница. Ее госпитализировали в больницу.



Сегодня около 10:00 российские войска обстреляли транспортное предприятие в Херсоне.

В МВД сообщили, что во время утренних обстрелов спецназовцам КОРД удалось под продолжающимся взрывами спасти гражданского, которому оторвало ногу. Пострадавший был передан врачам. Его состояние критическое.



Кроме того, под огонь попали авто патрульной полиции. Удар был такой силы, что пробило броню. Пострадали двое полицейских. Они госпитализированы, один из патрульных в крайне тяжелом состоянии.

Также известно о четвертом потерпевшем. Он получает помощь от врачей. Его травмы не тяжелы.

Последствия обстрела Херсона. Фото: МВД