Армия РФ нанесла авиаудар по городу Купянск

Армия РФ нанесла авиаудар по Купянску. Фото: Facebook

Армия России нанесла удар по городу Купянск, по предварительным данным, попадание было произведено управляемой авиабомбой. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Армия РФ нанесла авиаудар по Купянску. Фото: Facebook

Повреждены как минимум семь жилых домов, уничтожены автомобили гражданского населения. На данный момент информации о раненых нет.

Армия РФ нанесла авиаудар по Купянску. Фото: Facebook

Армия РФ нанесла авиаудар по Купянску. Фото: Facebook

Армия РФ нанесла авиаудар по Купянску. Фото: Facebook

Подразделения ГСЧС ликвидируют последствия попаданий. Напомним, утром в понедельник российские оккупационные войска нанесли как минимум пять ракетных ударов за пределами Харькова.



