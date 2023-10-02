Армія РФ завдала авіаудару по місту Куп'янськ

Армія РФ завдала авіаудару по Куп'янську. Фото: Facebook

Армія Росії завдала удару по місту Куп'янськ, за попередніми даними, потрапляння було здійснено керованою авіабомбою. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Армія РФ завдала авіаудару по Куп'янську. Фото: Facebook

Пошкоджено щонайменше сім житлових будинків, знищено автомобілі цивільного населення. Наразі інформації про поранених немає.

Армія РФ завдала авіаудару по Куп'янську. Фото: Facebook

Армія РФ завдала авіаудару по Куп'янську. Фото: Facebook

Армія РФ завдала авіаудару по Куп'янську. Фото: Facebook

Підрозділи ДСНС ліквідують наслідки влучень. Нагадаємо, вранці у понеділок російські окупаційні війська завдали щонайменше п'ять ракетних ударів за межами Харкова.



