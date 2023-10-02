Армия РФ обстреляла населенные пункты Донецкой области: пострадали четыре человека

Сегодня, 2 октября, оккупанты, вероятно, из артиллерии обстреляли населенные пункты в Покровском и Волновахском районах Донецкой области. В результате атаки четверо людей ранены. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.



«Около 07:00 армия РФ атаковала сельскохозяйственное предприятие в селе Новоукраинка Углегорской громады, в результате чего получили осколочные ранения двое рабочих 36 и 55 лет, которые находились на улице. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении.



Кроме того, в 11:10 оккупанты обстреляли село Елизаветовка Покровского района, где получила ранения 83-летняя местная жительница.



Также в 14:55 оккупанты нанесли удар по селу Трудовое. От попадания снарядов получил телесные повреждения мужчина 53 лет, которого госпитализировали с массивным кровотечением.



Напомним, на Донецком направлении, Авдеевка подверглась танковым обстрелам, обстрелам из Градов и авиаракетным ударам — один человек погиб, повреждены многочисленные дома.