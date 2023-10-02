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Армія РФ обстріляла населені пункти Донеччини: постраждали чотири людини

02 жовтня 2023, 19:06

Армія РФ обстріляла населені пункти Донеччини: постраждали чотири людини

Сьогодні, 2 жовтня, окупанти, ймовірно, з артилерії обстріляли населені пункти у Покровському та Волноваському районах Донецької області. Внаслідок атаки четверо людей поранено. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

«Близько 07:00 армія РФ атакувала сільськогосподарське підприємство в селі Новоукраїнка Вуглегірської громади, внаслідок чого отримали осколкові поранення двоє робітників 36 та 55 років, які перебували на вулиці. Їх доправили до лікарні для надання медичної допомоги», — йдеться у повідомленні.

Крім того, об 11:10 окупанти обстріляли село Єлизаветівка Покровського району, де зазнала поранень 83-річна місцева мешканка.

Також о 14:55 окупанти завдали удару по селу Трудове. Від влучення снарядів отримав тілесні ушкодження чоловіка 53 років, якого госпіталізували з масивною кровотечею.

Нагадаємо, на Донецькому напрямку, Авдіївка зазнала танкових обстрілів, обстрілів з Градів та авіаракетних ударів — одна людина загинула, пошкоджено численні будинки.

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