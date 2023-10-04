Трагедия в Еленовке не была результатом запуска украинскими силами ракеты HIMARS — ООН

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) в своем последнем докладе заявило, что трагедия в колонии в Еленовке (Оленовке) произошла не в результате запуска украинскими вооруженными силами ракеты HIMARS.



«Что касается взрывов, в результате которых в ночь с 28 на 29 июля 2022 года в исправительной колонии недалеко от Еленовки в оккупированной Россией Донецкой области погиб не менее 51 украинский военнопленный и не менее 139 получили ранения, УВКПЧ пришло к выводу, что инцидент не был результатом запуска украинскими вооруженными силами ракеты HIMARS. Анализ имеющихся фото- и видеоматериалов показал, что повреждения бараков, по всей видимости, произошло снарядом, выпущенным с востока», — говорится в отчете.



УВКПЧ отмечает, что РФ держала военнопленных в колонии в непосредственной близости от линии фронта, подвергая их опасности, что противоречит положениям международного гуманитарного права (МГП), касающимся безопасности военнопленных.



«Требуется всестороннее и беспристрастное расследование, включая необходимый доступ международных следователей к этому месту», — призвали в УВКПЧ.

В ночь на 29 июля 2022 года под обстрел попала Еленовская колония на подконтрольной группировке «ДНР» территории, в которой находились украинские военнопленные. Погибли 53 человека, десятки ранены. Власти России и Украины обвинили друг друга в обстреле.



В январе 2023 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решил расформировать миссию по установлению фактов теракта в оккупированной Еленовке из-за невозможности доставить экспертов к месту происшествия — Россия блокирует работу миссии.



Тела погибших военнопленных удалось вернуть, сейчас проходит анализ ДНК.



В ООН 5 января 2023 года объявили, что расформировали миссию, которая должна была расследовать российский теракт. Россия не допустила международные организации на место преступления.