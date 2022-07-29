Обстрел тюрьмы с украинскими военнопленными совершили ВС РФ — заявление Генштаба ВСУ

Вооруженные силы РФ совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в Еленовке Донецкой области, где содержались, в том числе, и украинские пленные. Об этом заявили в Генштабе ВСУ.



«Российские оккупанты преследовали, таким образом, свои преступные цели — обвинить Украину в совершении "военных преступлений", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, совершившиеся там по приказам оккупационной "администрации" и командования ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области», — подчеркнули в Генштабе.



Там также отметили, что последствия обстрелов уточняются.

Сегодня под обстрел попала Еленовская исправительная колония на подконтрольной группировке «ДНР» территории. Погибли 53 человека, десятки ранены.