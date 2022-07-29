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Обстрел тюрьмы с украинскими военнопленными совершили ВС РФ — заявление Генштаба ВСУ

29 июля 2022, 13:11

Обстрел тюрьмы с украинскими военнопленными совершили ВС РФ — заявление Генштаба ВСУ

Вооруженные силы РФ совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в Еленовке Донецкой области, где содержались, в том числе, и украинские пленные. Об этом заявили в Генштабе ВСУ.

«Российские оккупанты преследовали, таким образом, свои преступные цели — обвинить Украину в совершении "военных преступлений", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, совершившиеся там по приказам оккупационной "администрации" и командования ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области», — подчеркнули в Генштабе.

Там также отметили, что последствия обстрелов уточняются.

Сегодня под обстрел попала Еленовская исправительная колония на подконтрольной группировке «ДНР» территории. Погибли 53 человека, десятки ранены.

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