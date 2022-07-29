«ДНР»: Обстреляна тюрьма с украинскими военнопленными, погибли более 50 человек

Под обстрел попала Еленовская исправительная колония на подконтрольной группировке «ДНР» территории. Об этом заявил «первый заместитель главы мининформации ДНР» Даниил Безсонов, передает сепаратистский сайт «ДАН».



«Прямое попадание в барак с пленными. Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненных. Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться», — сообщил он.



Обновлено. Минобороны РФ сообщает, что в результате удара по колонии в Еленовке, где находятся украинские военнопленные, погибли 40 военнопленных, еще 75 ранены. Также ранены 8 сотрудников тюрмы.



Позже «штаб теробороны ДНР» заявил, что число погибших после удара по колонии в Еленовке выросло до 53 человек.



Российская сторона утверждает, что удар был нанесен якобы ВСУ из РСЗО HIMARS.



Украинская сторона заявления об обстреле колонии пока официально не комментировала. На сообщение об ударе по колонии отреагировал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.



«Во-первых, ВСУ никогда бы не стало стрелять по местам заключения пленных! Во-вторых, эти заявления необходимо проверить на предмет того, чтоб это была правда, а не очередной фейк роспропаганды», — написал он в своем телеграм-канале.



Геращенко добавил, что «если это окажется правдой, то очевидно, что убийство украинских пленных — это еще одно чудовищное и циничное преступление Путина и его подельников».