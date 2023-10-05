Украина вернула еще 19 детей из оккупации

С временно оккупированных территорий удалось вернуть домой 19 детей. Об этом сообщил директор проекта Save Ukraine Николай Кулеба.



«19 украинских детей удалось команде Save Ukraine вывезти с временно оккупированных территорий в рамках 12 спасательной миссии», — написал он.



По его словам, уже 196 детей команда вернула в Украину.



Кулеба опубликовал видео, на котором можно увидеть встречу эвакуированных с родственниками.



Напомним, 16 октября московские пропагандисты хотят провести брифинг для иностранных журналистов, цель которого — попытка оправдать похищение украинских детей с временно оккупированных территорий, а также «отбелить» имидж Марии Львовой-Беловой.