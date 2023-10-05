Україна повернула ще 19 дітей із окупації

З тимчасово окупованих територій вдалося повернути додому 19 дітей. Про це повідомив директор проекту Save Ukraine Микола Кулеба.



«19 українських дітей вдалося команді Save Ukraine вивезти з тимчасово окупованих територій у рамках 12 рятувальної місії», — написав він.



За його словами, вже 196 дітей команда повернула до України.



Кулеба опублікував відео, на якому можна побачити зустріч евакуйованих із родичами.



Нагадаємо, 16 жовтня московські пропагандисти хочуть провести брифінг для іноземних журналістів, метою якого є спроба виправдати викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій, а також «відбілити» імідж Марії Львової-Бєлової.