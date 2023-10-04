Россияне хотят «отбелить» имидж своего омбудсмена за депортацию украинских детей — ЦНС

Россияне хотят «отбелить» имидж своего омбудсмена. Фото: ТАСС

Российские пропагандисты планируют ряд мероприятий для отбеливания репутации детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.



Отмечается, что 16 октября московские пропагандисты хотят провести брифинг для иностранных журналистов, цель которого — попытка оправдать похищение украинских детей с временно оккупированных территорий, а также «отбелить» имидж Марии Львовой-Беловой.



«Россияне планируют привлечь финансовые и организационные ресурсы для проведения информационной кампании, направленной на страны Европы. Они планируют изготовление ряда пропагандистских материалов», — говорится в сообщении.



Центр национального сопротивления призывает иностранных журналистов не стать жертвами российской пропагандистской машины и всегда проверять информацию, которую ретранслируют российские чиновники и так называемые журналисты.



Напомним, из оккупированных территорий Украины вывезли 856 детей в рамках принудительной эвакуации.