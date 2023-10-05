Окупанти знову обстріляли Херсон: відомо про двох загиблих

Росіяни обстріляли Херсон. Фото: Олександр Прокудін

Сьогодні вранці, 5 жовтня, російська армія вкотре атакувала Херсон. Відомо про двох загиблих. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«Близько 9:30 окупанти з артилерії вдарили по центру Херсона, внаслідок чого смертельні поранення отримали чоловік і жінка», — написав він.

Голова Херсонської МВА Роман Мрочко зазначив, що загинули — чоловік і жінка у віці приблизно 50-55 років.



Нагадаємо, внаслідок обстрілу російськими військами села Садове Херсонської області поранено мирного жителя, з вибуховою травмою та осколковими пораненнями його госпіталізували.