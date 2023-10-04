Россияне обстреляли село Садовое на Херсонщине: ранен мужчина

В результате обстрела российскими войсками села Садовое Херсонской области ранен мирный житель, с взрывной травмой и осколочными ранениями его госпитализировали. Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации.



«Оккупационные войска обстреляли Садовое. Предварительно, пострадал 65-летний мужчина, который находился во дворе дома», — говорится в сообщении.



В области с 15:37 до 16:02 была объявлена воздушная тревога.



За минувшие сутки россияне совершили 100 обстрелов Херсонской области, выпустив 699 снарядов из минометов, артиллерии, «Градов», танков, БМП-2, авиации, БПЛА. В городе Херсон враг выпустил 39 снарядов. Один человек погиб, еще 16 — получили ранения.