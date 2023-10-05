Верховная Рада собрала подписи для запрета московской церкви

В Верховной Раде Украины собрано 226 необходимых подписей по законопроектам о запрете московской церкви. Об этом сообщил член фракции «Голос» Ярослав Железняк.



Ранее глава ВРУ сказал, что еще не возможно проголосовать за отмену российской церкви, потому что для такого голосования не удастся собрать голоса нардепов.



«Как оказалось, голоса в Раде на это есть P.S. На фото инициатор Юлия Клименко, которая сделала такой подарок всем на свой День рожденья», — написал Ярослав Железняк.



Инициатором обращения выступила первый заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре в Верховной Раде Юлия Клименко.



Ранее в Верховной Раде Украины, 20 сентября, одобрили вето Президента и исправила закон о возобновлении е-декларирования.



