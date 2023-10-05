Верховна Рада зібрала підписи для заборони московської церкви

У Верховній Раді України зібрано 226 необхідних підписів щодо законопроєкту про заборону московської церкви. Про це повідомив член фракції «Голос» Ярослав Железняк.



Раніше глава ВРУ сказав, що ще неможливо проголосувати за скасування російської церкви, тому що для такого голосування не вдасться зібрати голоси нардепів.



«Як виявилося, голоси в Раді на це є PS На фото ініціаторка Юлія Клименко, яка зробила такий подарунок усім на свій День народження», — написав Ярослав Железняк.



Ініціатором звернення виступила перший заступник голови Комітету з транспорту та інфраструктури у Верховній Раді Юлія Клименко.



Раніше у Верховній Раді України, 20 вересня, схвалили вето Президента та виправила закон про поновлення е-декларування.



