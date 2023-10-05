Рятувально-пошукова операція на Харківщині завершена — ДСНС

Рятувальники завершили роботу на місці ракетного удару у селі Гроза Куп'янського району Харківської області. Загалом загинула 51 особа, у тому числі дитина 2017 року народження. Постраждали шестеро людей. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Харківській області.



«Роботи завершено. Як повідомлялося, 5 жовтня, близько 13:25 російські окупаційні війська завдали удару (імовірно ракетою Іскандер-М) по кафе-магазину в с. Гроза Куп'янського району. На момент удару у кафе проходили поминки», - йдеться у повідомленні.



Як повідомив голова Харківської ОВ Олег Синегубов, 6–8 жовтня в Харківській області оголошено днями жалоби за загиблими.



Сьогодні після обіду російські війська завдали ракетного удару по продуктовому магазину у селі Гроза Куп'янського району Харківської області. За попередньою інформацією, війська РФ завдали удару ракетою типу «Іскандер».