Путин заявил об осколках гранат в телах погибших в крушении с Пригожиным

Президент России Владимир Путин заявил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил ему об отсутствии внешнего воздействия на самолет основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, при этом в телах погибших были найдены осколки гранаты. Об этом он сказал в ходе выступления на форуме клуба «Валдай», передает РБК.



Путин отметил, что «это уже установленный факт, результаты экспертизы», проведенной следствием, хотя само оно еще не завершено.



Путин также утверждает, что в компании Пригожина в Санкт-Петербурге ФСБ нашла «10 млрд наличными», а также 5 кг кокаина. Однако экспертиза на наличие алкоголя и наркотических средств в крови погибших не проводилась.



Напомним, Россия не допустила к расследованию катастрофы Бразилию. Пригожин летел в бизнес-джете Embraer производства этой страны.

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