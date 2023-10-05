Путін заявив про уламки гранат у тілах загиблих у аварії з Пригожиним

Президент Росії Володимир Путін заявив, що голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін доповів йому про відсутність зовнішнього впливу на літак засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, при цьому в тілах загиблих було знайдено уламки гранати. Про це він сказав у ході виступу на форумі клубу «Валдай».



Путін зазначив, що «це вже встановлений факт, результати експертизи», проведеної слідством, хоча саме воно ще не завершене.



Путін також стверджує, що у компанії Пригожина у Санкт-Петербурзі ФСБ знайшла «10 млрд готівкою», а також 5 кг кокаїну. Проте експертиза на наявність алкоголю та наркотичних засобів у крові загиблих не проводилася.



23 серпня десять людей загинули під час аварії приватного літака у Тверській області, що належив голові ПВК «Вагнер» Євгену Пригожину. Загибель Євгена Пригожина та його заступника Дмитра Уткіна спочатку підтвердили їх соратники, а потім Слідчий комітет РФ.



Цього тижня Пригожина поховали на цвинтарі в Санкт-Петербурзі, а Уткіна — в Підмосков'ї. Обидві церемонії пройшли у закритому режимі, без привернення уваги з боку російської влади та державних ЗМІ.



Росія не допустила до розслідування катастрофи Бразилію. Пригожин летів у бізнес-джеті Embraer виробництва цієї країни.