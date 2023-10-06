В Святогорске мужчина подорвался на противопехотной мине: детали

В деоккупированном Святогорске Донецкой области мужчина подорвался на мине «Лепесток». Об этом сообщили в ГСЧС Донецкой области.



«В городе Святогорск, на территории частного домовладения, мужчина 1971 года рождения случайно наступил на ПФМ-1 «Лепесток», которая сдетонировала», — говорится в сообщении.



В результате взрыва мужчина получил ранение нижней конечности, его транспортировали в лечебное учреждение в город Славянск.



Напомним, в Харьковской области обнаружили тело пропавшего несколько дней назад мужчины. Он погиб в результате подрыва на мине. Также за прошедшие сутки из-за подрыва на боеприпасе один человек получил ранения.