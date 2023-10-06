У Святогірську чоловік підірвався на протипіхотній міні: деталі

У деокупованому Святогірську Донецької області чоловік підірвався на міні «Пелюсток». Про це повідомили у ДСНС Донецької області.



«У місті Святогірськ, на території приватного домоволодіння, чоловік 1971 року народження випадково наступив на ПФМ-1 «Пелюсток», яка здетонувала», — йдеться в повідомленні.



Внаслідок вибуху чоловік отримав поранення нижньої кінцівки, його транспортували до лікувального закладу до міста Слов'янськ.



Нагадаємо, у Харківській області виявили тіло зниклого кілька днів тому чоловіка. Він загинув унаслідок підриву на міні. Також минулої доби через підрив на боєприпасі одна людина отримала поранення.