Правительство Швеции одобрило новый пакет помощи для Украины

Сегодня правительство приняло дополнительные изменения в бюджет, предусматривающие предложение нового пакета поддержки для Украины. Об этом сообщает официальный сайт правительства страны.



Этот уже четырнадцатый пакет поддержки, в него войдут артиллерийские боеприпасы, запасные части, пехотное оборудование, коммуникационное оборудование и боеприпасы для Stridsfordon 90 на сумму примерно 1,7 миллиарда шведских крон.



Основная часть пакета поддержки относится к боеприпасам и запчастям. Кроме того, правительство планирует принять решение о дополнительных мерах, дополняющих прямую материальную поддержку, то есть общая стоимость этого пакета поддержки составляет примерно 2,2 миллиарда шведских крон.



Благодаря этому четырнадцатому пакету военной поддержки Швеция передаст материалы на сумму примерно 22,2 миллиарда шведских крон.

В этом четырнадцатом пакете военной поддержки предлагается передать Украине артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм. Также Правительство Швеции передаст пехотное снаряжение в виде защитных жилетов и автоматических карабинов.

Таким образом, предлагаемый пакет поддержки включает в себя оборудование для спутниковой связи для голоса, видео и данных. Напомним, правительство Швеции в ближайшее время поручит вооруженным силам изучить возможность передачи Украине истребителей Gripen.