Швеция может передать Украине истребители Gripen

Правительство Швеции в ближайшее время поручит вооруженным силам изучить возможность передачи Украине истребителей Gripen. Об этом сообщает Reuters.



«Правительство Швеции рассматривает возможность предоставления Украине истребителей Gripen для помощи в борьбе с РФ», — сообщило во шведское общественное радио (SR) со ссылкой на неназванные источники.



Как отмечается, правительство хочет получить информацию о том, как предоставление самолетов Украине повлияет на обороноспособность Швеции и как быстро Стокгольм сможет получить новые самолеты Gripen для собственных нужд.



Отмечается, что правительство обратится в вооруженные силы с просьбой официально рассмотреть этот вопрос уже в четверг.



По сообщениям шведских СМИ, Украина надеется получить один дивизион реактивных самолетов Gripen производства шведской компании Saab, то есть 16-18 самолетов.



20 августа Нидерланды и Дания объявили о решении передать Украину истребители F-16. Украинские пилоты и инженеры уже начали учиться использовать эти самолеты. Дания рассчитывает передать первые F-16 Украине ближе к Новому году.