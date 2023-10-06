Уряд Швеції схвалив новий пакет допомоги для України

Сьогодні уряд Швеції ухвалив додаткові зміни до бюджету, які передбачають пропозицію нового пакету підтримки для України. Про це повідомляє офіційний сайт уряду країни.



Це вже чотирнадцятий пакет підтримки, до нього увійдуть артилерійські боєприпаси, запасні частини, піхотне обладнання, комунікаційне обладнання та боєприпаси для Stridsfordon 90 на суму приблизно 1,7 мільярда шведських крон.



Основна частина пакета підтримки стосується боєприпасів та запчастин. Крім того, уряд планує ухвалити рішення про додаткові заходи, що доповнюють пряму матеріальну підтримку, тобто загальна вартість цього пакету підтримки становить приблизно 2,2 мільярда шведських крон.



Завдяки цьому чотирнадцятому пакету військової підтримки Швеція передасть матеріали на загальну суму приблизно 22,2 мільярда шведських крон.

У цьому чотирнадцятому пакеті військової підтримки пропонується передати Україні артилерійські боєприпаси калібру 155 мм. Також Уряд Швеції передасть піхотне спорядження у вигляді захисних жилетів та автоматичних карабінів.

Таким чином, пропонований пакет підтримки включає обладнання для супутникового зв'язку для голосу, відео і даних. Нагадаємо, уряд Швеції найближчим часом доручить збройним силам вивчити можливість передачі Україні винищувачів Gripen.